Молодой пешеход шел по правилам, но попал под машину

27.08.2018 12:51 1125

Водитель на ВАЗ сбил в минувшие выходные 18-летнего пешехода в Кирове на улице Калинина, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Молодой человек шел по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту, как положено по правилам дорожного движения, но от машины увернуться не сумел.

Юноша госпитализирован с переломом правого бедра и черепно-мозговой травмой.