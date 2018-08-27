Пожилой водитель не пропустил молодого, и три машины столкнулись

27.08.2018 11:05 373

Toyota столкнулась с Toyota и Volkswagen на окраине Кондрова в воскресенье, 26 августа, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

По предварительным данным инспекторов, пожилой 73-летний водитель на «Тойоте» поворачивал с трассы «Калуга-Медынь» на кондровскую улицу Пронина. Пенсионер не пропустил ехавшего прямо молодого 24-летнего водителя, который тоже был на «Тойоте». После столкновения одна из Toyota врезалась в Volkswagen.

В результате пострадали оба водителя «Тойот» и 17-летняя девушка, ехавшая в одной из «Тойот». У всех диагностировали ушибы.