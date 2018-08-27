Пешехода сбили на окраине Кондрово на «зебре»

19-летняя девушка оказалась под колесами автомобиля Skoda в Кондровской деревне Стефаново, сообщил отдел пропаганды регионального УГИБДД.
Девушка пересекала трассу «Калуга-Медынь» по пешеходному переходу, но водитель иномарки не пропустил ее.
В результате ДТП пешеход отделалась ушибами.
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