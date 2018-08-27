Пешехода сбили на окраине Кондрово на «зебре»

27.08.2018 09:21 373

Девушка пересекала трассу «Калуга-Медынь» по пешеходному переходу, но водитель иномарки не пропустил ее.

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