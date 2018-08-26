Буйный дед ранил женщину осколком стакана

26.08.2018 09:13 618

Сегодня ночью полиция задержала пенсионера, напавшего на женщину.

69-летний мужчина, не справившись с эмоциями, нанес ранения 46-летней калужанке. Инцидент произошел в квартире, в которой участники конфликта выясняли отношения. Первым, что попалось нападавшему под руку, оказался осколок стакана, которым он и нанес повреждения потерпевшей.

В больнице причиненные женщине телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Буйному пенсионеру грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.