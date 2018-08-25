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Подвели итоги к празднику: безработицы в Калуге почти нет

25.08.2018 19:00 0 350
Подвели итоги к празднику: безработицы в Калуге почти нет

Накануне Дня города руководители областного центра подвели итоги.

На торжественном собрании чиновников было отмечено, что основные показатели социально-экономического развития города в сравнении 2017 годом улучшились. В Калуге по-прежнему один из самых низких среди соседних регионов уровень зарегистрированной безработицы.

Были отмечены успехи в формировании комфортной городской среды: еще 55 дворов было благоустроено в этом году.Кроме того, завершено строительство и благоустройство нового городского парка.


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