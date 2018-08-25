В день города автомобилистам подарят бесплатную парковку

25.08.2018 08:00 1339

Напомним, в субботу в Калуге отмечается День города.

Официальный сайт городской управы Калуги информирует, что в честь праздника парковочное пространство в центре города 25 августа, будет бесплатным.

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