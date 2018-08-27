Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 27 августа
$ 67.79 0.73
78.41 0.84
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Полк австрийских коз прибыл в область

27.08.2018 07:00 6 675
Полк австрийских коз прибыл в область

Россельхознадзор принял на осмотр 568 голов племенных козочек и 20 голов козликов зааненской породы. Эти животные были закуплены в Австрии для разведения в Юхновском районе. 

Специалисты провели осмотр и выяснили, что животные клинически здоровы. Их поставили на карантин, в ходе которого сделают привики и необходимую в таком случае диагностику. 

По окончании всех мероприятий, козочек передадут владельцу.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Должник заплатил 39 тысяч чтобы не расставаться с КАМАЗом 27.08.2018 12:34

Водитель «мазды» сбил пешехода, который шел по проезжей части 27.08.2018 11:51

Часть Обнинска осталась без горячей воды из-за аварии 27.08.2018 11:31

Пожилой байкер пошел на обгон и столкнулся с самосвалом 27.08.2018 11:25

Клещи все реже кусают жителей области 27.08.2018 11:12

Пожилой водитель не пропустил молодого, и три машины столкнулись 27.08.2018 11:05

Пешехода сбили на окраине Кондрово на «зебре» 27.08.2018 09:21

Нелегалы выращивали помидоры и огурцы в теплицах в Жуковском районе 27.08.2018 08:40

Гранаты времен Великой Отечественной нашли и обезвредили 27.08.2018 08:19

Кассир из магазина украла еды на 767 тысяч 27.08.2018 08:10


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Новости компаний

«Ростелеком» продемонстрировал возможности на форуме «Цифровая эволюция 2018» в Калуге

«Ростелеком» и городские власти решили сделать Калугу «Умным городом»

«Калугаэнерго» напоминает: проведение работ с применением кранов и большегрузной техники под ЛЭП смертельно опасно!

«Ростелеком» начал работы по повышению безопасности калужских дорог

Опросы
А вы как отметите День города? 
 
Схожу на праздничные мероприятия, салют посмотрю, карнавал
 149
Дома буду сидеть
 73
Уеду из города
 178
Ударным трудом
 68
Никак
 175
Всего проголосовало: 643
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.