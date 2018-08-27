Полк австрийских коз прибыл в область

27.08.2018 07:00 675

Россельхознадзор принял на осмотр 568 голов племенных козочек и 20 голов козликов зааненской породы. Эти животные были закуплены в Австрии для разведения в Юхновском районе.

Специалисты провели осмотр и выяснили, что животные клинически здоровы. Их поставили на карантин, в ходе которого сделают привики и необходимую в таком случае диагностику.

По окончании всех мероприятий, козочек передадут владельцу.