Купаться в Калуге стало небезопасно

24.08.2018 21:00 447

Управление Роспотребнадзора Калужской области не рекомендует горожанам купаться в ряде водоемов, где вода не соответствует санитарным нормам по показателям микробиологической загрязненности.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!