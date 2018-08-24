Цены падают: калужский бензин самый дешевый в округе

24.08.2018 17:06 185

Калужские чиновники опубликовали очередные данные мониторинга цен на продукты в Калуге и области.

На сегодняшний день у нас минимальные цены в ЦФО на яйцо куриное, сахар-песок, соль, муку пшеничную, пшено, крупу гречневую и яблоки. При этом калужские магазины предлагают рыбу мороженую, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное по самым высоким в ЦФО ценам.

За прошедшую неделю снизились цены на перец сладкий (минус 11%) и и яйцо куриное (минус 3%)

Цены на нефтепродукты не изменились: область по прежнему удерживает почетное первое место по минимальным ценам на бензин (40,72 руб./л) и по дизельному топливу (42,01 руб./л).