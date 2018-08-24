Гости съезжаются на день рождения Калуги

24.08.2018 14:59 625

Также с наступающим праздником калужан поздравят офицеры Кольской флотилии Северного флота, подводной лодки «Калуга» и ракетного корабля «Мираж».

Сегодня,24 августа, накануне празднования Дня города, Калугу приехали поздравить с 647-й годовщиной делегации из соседних городов и городов-побратимов: Тирасполя, Махачкалы, Липецка, Тулы, Рязани, Смоленска, Минска и Магаса.

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