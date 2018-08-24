Полицейские спасли ребенка из запертой машины

24.08.2018 12:00 2008

Патрулируя федеральную трассу, сотрудники ГИБДД заметили стоящий на проезжей части автомобиль.

Навстречу инспекторам выбежала женщина и попросила о помощи: ее автомобиль потерял управление, двери заблокировались, и на заднем сидении машины осталась запертой ее шестилетняя дочь. Ситуация осложнялась проливным дождем.

Первое, что сделали стражи порядка – разблокировали двери, вызволили из автомашины ребенка и посадили его в патрульный автомобиль. Затем вызвали эвакуатор, который доставил машину и маму с ребенком до ближайшей ремонтной станции.

Автоледи направила благодарственное письмо в управление МВД России по Калужской области, сообщает пресс-служба ведомства.