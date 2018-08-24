Полицейские спасли ребенка из запертой машины

Патрулируя федеральную трассу, сотрудники ГИБДД заметили стоящий на проезжей части автомобиль.
Навстречу инспекторам выбежала женщина и попросила о помощи: ее автомобиль потерял управление, двери заблокировались, и на заднем сидении машины осталась запертой ее шестилетняя дочь. Ситуация осложнялась проливным дождем.
Первое, что сделали стражи порядка – разблокировали двери, вызволили из автомашины ребенка и посадили его в патрульный автомобиль. Затем вызвали эвакуатор, который доставил машину и маму с ребенком до ближайшей ремонтной станции.
Автоледи направила благодарственное письмо в управление МВД России по Калужской области, сообщает пресс-служба ведомства.
|
Памятник Кирову встал на пути у гонщика 24.08.2018 18:25
Цены падают: калужский бензин самый дешевый в округе 24.08.2018 17:06
В троллейбусе опять уронили бабушку 24.08.2018 16:00
В Шопино дали воду 24.08.2018 15:37
Гости съезжаются на день рождения Калуги 24.08.2018 14:59
«Фольксваген» сбил подростка на мопеде 24.08.2018 13:45
Власти Кременок заставили установить знаки 24.08.2018 12:13
40 тысяч штрафа заплатит организатор ярмарки в Барятино 24.08.2018 12:12
39 тысяч заплатил должник, спасая свой грузовик из под ареста 24.08.2018 12:00
50 тысяч заплатит доносчик за ложное обвинение 24.08.2018 11:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: