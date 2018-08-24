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40 тысяч штрафа заплатит организатор ярмарки в Барятино

24.08.2018 12:12 1 755
40 тысяч штрафа заплатит организатор ярмарки в Барятино

Прокуратура проверила ярмарку на территории МР «Барятинский район» по сигналу бдительного гражданина.

Проверкой установлено, что эта ярмарка на протяжении четырех месяцев проводилась в неустановленном месте. Кроме того, организатор ярмарки не разработал и не утвердил необходимой для законной работы план мероприятий.

За нарушения, допущенные при организации ярмарки, устроитель оштрафован на 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.


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