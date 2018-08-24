Дом Айтишника заложили в центре Калуги

24.08.2018 08:10 1118

В центре Калуги построят «Дом Айтишника», сообщает пресс-служба Городской Управы города.

Вчера, 23 августа, заложили первый камень в основание инновационного здания на перекрестке улиц Королёва и Циолковского.

Власти надеются, что строительство такого дома будет способствовать привлечению IT-специалистов из Москвы и других регионов страны, ведь жилье будет расположено в 100 метрах от места работы - так называемого IT-кластера.