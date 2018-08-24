Всё, что нажито непосильным трудом, ушло на долги по алиментам

24.08.2018 08:15 443

Калужанин, задолжавший за десять лет алиментов на сумму более 500 тысяч рублей, не торопился впускать приставов в свою квартиру. Игнорируя все меры принудительного исполнения, мужчина согласился открыть дверь только после предупреждения о том, что дверь вскроют.

Опасаясь этого, он заранее позвонил в отдел ФССП и договорился о встрече.

23 августа судебные приставы вместе с бывшей женой неплательщика вошли в квартиру, описали и арестовали все имущество, обнаруженное на месте: смартфон, шкаф, люстры и светильники.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов имущество изымут, а гражданину грозит до года лишения свободы, сообщает региональная пресс-служба УФССП.