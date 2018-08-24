Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 24 августа
$ 67.62 0.44
78.20 0.85
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Всё, что нажито непосильным трудом, ушло на долги по алиментам

24.08.2018 08:15 1 443
Всё, что нажито непосильным трудом, ушло на долги по алиментам

Калужанин, задолжавший за десять лет алиментов на сумму более 500 тысяч рублей, не торопился впускать приставов в свою квартиру. Игнорируя все меры принудительного исполнения, мужчина согласился открыть дверь только после предупреждения о том, что дверь вскроют.

Опасаясь этого, он заранее позвонил в отдел ФССП и договорился о встрече.

23 августа судебные приставы вместе с бывшей женой неплательщика вошли в квартиру, описали и арестовали все имущество, обнаруженное на месте: смартфон, шкаф, люстры и светильники.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов имущество изымут, а гражданину грозит до года лишения свободы, сообщает региональная пресс-служба УФССП.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Трое человек пострадали на дорогах области, один погиб 24.08.2018 09:51

Север Калуги останется без света 24.08.2018 09:41

Рецедивиста, устроившего резню в Детчино, задержала полиция 24.08.2018 09:12

От 250 до 800 тысяч заплатит работодатель за каждого мигранта 24.08.2018 09:00

Мошенник продал калужинину несуществующий телевизор 24.08.2018 08:45

Распространителя героина взяли в Ферзиковском районе 24.08.2018 08:29

Дом Айтишника заложили в центре Калуги 24.08.2018 08:10

За неуплату штрафа в 50 тысяч, предпринимателя оштрафовали еще на 50 24.08.2018 08:00

Сержант заплатит за грабеж 35 тысяч штрафа 24.08.2018 07:00

У нацпарка «Угра» появилась своя эскадрилья 23.08.2018 21:00


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Новости компаний

«Ростелеком» и городские власти решили сделать Калугу «Умным городом»

«Калугаэнерго» напоминает: проведение работ с применением кранов и большегрузной техники под ЛЭП смертельно опасно!

«Ростелеком» начал работы по повышению безопасности калужских дорог

«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»

Опросы
А вы как отметите День города? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.