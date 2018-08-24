Сержант заплатит за грабеж 35 тысяч штрафа

24.08.2018 07:00 1091

Обнинского сержанта-контрактника осудили за грабеж.

В начале марта этого года военнослужащий отобрал у своего земляка банковскую карту и мобильный телефон, стоимостью чуть дороже 2000 рублей. Избив жертву, сержант получил от него пин-код карты. На ней, как выяснилось, было всего 900 рублей.

Как сообщает новостной портал Obninsk.name, суд назначил сержанту штраф в 35 тысяч рублей, а похищенное грабитель добровольно возвратил жертве.