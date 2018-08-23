Агрокомплекс ответит за растение-вредитель

23.08.2018 13:30 1048

За нарушение правил борьбы с растениями-вредителями в отношении должностного лица агрокомплекса возбуждено дело об административном правонарушении .

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