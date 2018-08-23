Прокуратура не дала чиновникам пересесть в дорогие авто

23.08.2018 13:00 165

Так, предельная стоимость приобретаемых для муниципальных руководителей транспортных средств не должна превышать 1,5 млн. рублей. Но администрация МР «Бабынинский район» размахнулась на закупку автомобилей стоимостью 2 миллиона рублей за счет бюджетных средств.

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