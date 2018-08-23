Сирота отсудил у интерната 20 тысяч за моральный вред

23.08.2018 10:43 648

В Куйбышевском районе с ГКОУ КО Бетлицкая школа-интернат для детей – сирот взыскана компенсация морального вреда в пользу воспитанника.

Ребенок получил травму пальца на уроке труда.

Судом установлено, что ребенок получил травму во время образовательного процесса, в связи с чем с интерната взыскана компенсация в размере 20 000 рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.