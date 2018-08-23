В Ферзиковском районе обнаружено бесхозное кладбище

23.08.2018 10:34 883

Прокуратура обязала администрацию Ферзиковского района привести в порядок бесхозное кладбище.

На территории СП «Село Кольцово» расположено кладбище, которое в реестре муниципального имущества не значится. Из-за отсутствия хозяина, на кладбище не благоустроена территория, нет зеленых насаждений, отсутствует сбор мусора и автостоянка.

Прокуроры обязали администрацию района поставить кладбище на учет, зарегистрировать в реестрах и навести на территории порядок, сообщает пресс-служба ведомства.