Калужский контрафакт нанес ущерб на миллион рублей

23.08.2018 10:27 808

Из калужского магазина изъяли партию контрафактной спортивной обуви под известным брендом.

Изъятая обувь не имела к известному спортивному бренду никакого отношения, так как производилась не на производственных мощностях фирмы без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Кроме того, документы на реализуемую продукцию у продавца отсутствовали.

Правообладателю бренда причинен ущерб, превышающий 1 миллион 300 тысяч рублей.

В отношении 42-летнего индивидуального предпринимателя, жителя города Москвы, возбуждено уголовное дело с возможным наказанием до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.