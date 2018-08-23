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У нацпарка «Угра» появилась своя эскадрилья

23.08.2018 21:00 0 356
У нацпарка «Угра» появилась своя эскадрилья

В рамках программы «Восстанавливаем леса – возвращаем зубров» парком «Угра» приобретён беспилотный летательный аппарат Parrot Disco. За время нахождения в воздухе самолетик снимает качественное видео на протяжении двух километров. Вместе с уже имеющимся беспилотником «Фантом», новая техника будет использована для мониторинга передвижения зубров и их учета, а так же при патрулировании парка.

Так, уже во время тестирования удалось зафиксировать незаконную стоянку в водоохраной зоне реки Угры, сообщает пресс-служба парка.


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