Грабителю оружейного магазина светит четыре года колонии

23.08.2018 08:39 705

27-летний житель поселка Товарково ограбил магазин пневматического оружия.

Владелец торговой точки обратился в полицию, заявив, что мужчина, зайдя в магазин, попросил показать ему пневматический пистолет. Долго рассматривал оружие, расспрашивая о технических характеристиках, а, когда продавец отвлекся, покинул магазин, прихватив пистолет с собой.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, любителю пневматики грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает региональная пресс-служба УМВД России.