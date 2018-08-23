Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 23 августа
$ 67.18 0.00
77.35 0.63
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Грабителю оружейного магазина светит четыре года колонии

23.08.2018 08:39 1 705
Грабителю оружейного магазина светит четыре года колонии

27-летний житель поселка Товарково ограбил магазин пневматического оружия.

Владелец торговой точки обратился в полицию, заявив, что мужчина, зайдя в магазин, попросил показать ему пневматический пистолет. Долго рассматривал оружие, расспрашивая о технических характеристиках, а, когда продавец отвлекся, покинул магазин, прихватив пистолет с собой.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, любителю пневматики грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает региональная пресс-служба УМВД России.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Прокуратура не дала чиновникам пересесть в дорогие авто 23.08.2018 13:00

В центре Калуги сгорела квартира 23.08.2018 12:29

7 человек потрадали на дорогах области за сутки 23.08.2018 12:11

Сирота отсудил у интерната 20 тысяч за моральный вред 23.08.2018 10:43

В Ферзиковском районе обнаружено бесхозное кладбище 23.08.2018 10:34

Калужский контрафакт нанес ущерб на миллион рублей 23.08.2018 10:27

Проверка органов опеки Тарусского района расстроила прокуроров 23.08.2018 10:14

За распродажу арестованного имущества должника оштрафовали на 50 тысяч 23.08.2018 09:55

Объявленного в федеральный розыск похитителя ноутбука задержала полиция 23.08.2018 08:56

Любитель «клубнички» стал жертвой мошенников 23.08.2018 08:30


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Новости компаний

«Калугаэнерго» напоминает: проведение работ с применением кранов и большегрузной техники под ЛЭП смертельно опасно!

«Ростелеком» начал работы по повышению безопасности калужских дорог

«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»

Калужский филиал Россельхозбанка подарит горожанам ко Дню города необычную фотозону

Опросы
А вы как отметите День города? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.