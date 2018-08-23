Продавец-стажер неоднократно обманывал магазин

23.08.2018 08:00 860

Один из сотрудников обманул сетевой магазин на почти 18 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Подозреваемый стажировался на должность продавца-кассира. Он незаконно провел транзакцию по отмене товара и получил четыре тысячи. Руководитель заметил это и обратился в полицию.

Во время расследования выяснилось, что стажер еще несколько раз отменял покупки на суммы 3925, 4800 и 5808 рублей