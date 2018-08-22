Производителей молока оштрафовали на миллион за отсутствие качества

22.08.2018 18:15 830

За первое полугодие роспотребнадзор взял порядка 1,5 тысячи проб молочной продукции, из которых более 100 — некачественные, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проверок предприятия и магазины оштрафованы в общей сложности на миллион рублей, из оборота изъяты 25 партий молочной продукции.

За производство и продажу фальсифицированной продукции у двух предприятий приостановили действие деклараций соответствия. Один молокозавод планируют закрыть — дело направлено в суд. Какой именно завод — не называют.