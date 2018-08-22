Почта загорелась в центре Калуги

22.08.2018 16:11 2161

Пожар на «Почте России» произошел в центре Калуги на улице Ленина в среду, 22 августа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Огонь потушили сами работники отделения еще до приезда спасателей, но на всякий случай на место ЧП все равно прибыли девять пожарных и четыре спецавтомобиля.

В результате возгорания никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.