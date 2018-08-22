Обнинские врачи нашли корь там, где ее нет

22.08.2018 14:35 1326

Диагноз «корь» у заболевшего жителя Обнинска после исследований в лаборатории не подтвердился, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Обнинские врачи находятся настороже из-за неблагополучной ситуации с этим заболеванием в Калужской области. Поэтому диагноз был поставлен при похожих на корь симптомах.

Ране сообщалось, что зарегистрирован первый в Обнинске случай заболевания корью.

Неблагоприятная обстановка с этим заболеванием сложилась в регионе из-за большого количества непривитых как мигрантов, так и необоснованно отказывающихся от вакцинации.