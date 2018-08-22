Фура «догнала» легковушку на киевской трассе

22.08.2018 14:29 1351

Столкновение автомобилей «Даф» и «Шевроле» произошло в среду, 22 августа, на трассе М3 «Украина», сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

По предварительной информации инспекторов, водитель большегруза не учел дистанцию до легковушки и «догнал» Chevrolet.

В результате столкновения пострадали два пассажира «Шевроле». Они доставлены в больницу. Тяжесть их травм уточняется.