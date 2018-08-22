Новый начальник областной полиции приехал из Орловской области

Максим Тихонов назначен начальником полиции области, заместителем начальника регионального УМВД, сообщила пресс-служба ведомства. Раньше он работал в Орловской области.
Новый начальник полиции родился 1 мая 1978 года. В органах внутренних дел работает с 1995 года.
У него два высших образования. В 2015 году без отрыва от службы в органах внутренних дел окончил Академию Управления МВД России.
Не раз был в командировках на Северном Кавказе.
Женат, воспитывает двоих детей
|
Десятки тротиловых шашек, гранаты и снаряды обезвредили саперы 22.08.2018 21:43
Пенсионерка отдала почти 300 тысяч липовому пенсионному фонду 22.08.2018 20:43
«Газель» столкнула «Рено» в кювет 22.08.2018 19:38
Частица мощей святого Лаврентия будет принесена в Калугу 22.08.2018 19:26
Семь калужских улиц останутся без электричества 22.08.2018 19:00
Производителей молока оштрафовали на миллион за отсутствие качества 22.08.2018 18:15
Карантин из-за бешенства отменили в Хвастовичах 22.08.2018 17:06
Почта загорелась в центре Калуги 22.08.2018 16:11
Обнинские врачи нашли корь там, где ее нет 22.08.2018 14:35
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: