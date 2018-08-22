Новый начальник областной полиции приехал из Орловской области

22.08.2018 13:06 1756

Максим Тихонов назначен начальником полиции области, заместителем начальника регионального УМВД, сообщила пресс-служба ведомства. Раньше он работал в Орловской области.

Новый начальник полиции родился 1 мая 1978 года. В органах внутренних дел работает с 1995 года.

У него два высших образования. В 2015 году без отрыва от службы в органах внутренних дел окончил Академию Управления МВД России.

Не раз был в командировках на Северном Кавказе.

Женат, воспитывает двоих детей