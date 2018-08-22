Иностранец приезжал из Подмосковья в Калугу чтобы торговать наркотиками

22.08.2018 09:24 721

Полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Калужскую область, сообщила пресс-служба областного УМВД.

По версии полиции, дурман в регион привозил 24-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Наркодилер жил в Московской области. Он забирал наркотики из закладок в Подмосковье, а затем привозил в Калугу и Ферзиковский район для продажи. Крупные партии фасовал на более мелкие и раскладывал в специальные тайники. Затем о местонахождения дурмана наркоторговец сообщал руководителю с помощью СМС.

Задержали распространителя наркотиков с 13,71 грамма героина. Очередную партию он распространить не успел. Полицейские подозревают, что дурман наркодилер привозил в область как минимум пять раз.



