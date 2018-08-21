В Обнинске дождались дождей и начали класть асфальт

21.08.2018 17:11 558

Асфальт начали укладывать на проспекте Ленина в Обнинске, сообщает портал obninsk.name.

Пока укладывают выравнивающий слой. Дорога перекрыта из-за ремонтных работ, объезд возможен по дороге-дублеру, но там припарковано много машин. Поэтому в центре Обнинска пробки и лучше искать обходные пути.

Стоит отметить, что укладывать асфальт начали как раз тогда. Когда в области испортилась погода.