Пешехода сбили на маршала Жукова

21.08.2018 16:55 1195

Автомобиль «ВАЗ-2111» сбил пешехода на улице маршала Жукова в Калуге, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

ДТП произошло во вторник, 21 августа, примерно в 15:30. Судя по фотографиям с места происшествия, авария произошла в районе остановки общественного транспорта у дома №20.

В результате аварии пострадал один человек.