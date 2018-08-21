Иномарка удачно вылетела в кювет

21.08.2018 15:31 1160

Автомобиль «Киа Рио» вылетел с трассы «Жиздра- Людиново» во вторник, 21 августа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Машина свалилась в кювет и опрокинулась. Людей и транспортное средство спасали 10 человек.

По данным отдела пропаганды областного УГИБДД, ДТП закончилось относительно благополучно. Пострадал всего один человек — пассажир машины. Причем он получил столь незначительные травмы, что ему оказали помощь на месте и отпустили.