Срубленный лес сгорел в Малоярославецком районе

21.08.2018 14:51 929

Сложенный штабелями срубленный лес загорелся утром во вторник, 21 августа, рядом с деревней Митинка в Малоярославецком районе, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Сгорело всего 2 куб.м леса. Пожар потушили три спасателя.

Как мы уже писали, ночью недалеко от сгоревшего срубленного леса горел еще не срубленный бор. Пожар распространился на территории 14 га.