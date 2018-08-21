Центр Обнинска остался без воды

21.08.2018 13:04 516

Из-за ремонтных работ на водопроводе, холодную воду отключили в Обнинске на ряде улиц в центре, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Без воды до 17:00 остались:

пр. Ленина 110, 116

ул. Гурьянова, 19

пр. Маркса, 55

ул. Белкинская, 17, 19.

На улице Гастелло до 17:00 воды не будет из-за промывки водопровода. В поселке Обнинское вода из кранов может течь грязная.