Восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки

21.08.2018 11:05 1580

После ДТП ребенок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и ссадинами.

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