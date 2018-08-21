Украинцев-нелегалов выгнали из России калужские приставы

21.08.2018 08:52 1410

Троих украинцев признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания в России, сообщило областное управления службы судебных приставов. Каждого из мигрантов оштрафовали и постановили выгнать из страны.

Судебные приставы на специально оборудованном автомобиле довезли нелегалов до пункта пропуска «Донецк» в Ростовской области и отправили на Украину.

Нарушители не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет.