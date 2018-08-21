Иностранцев-наркодилеров взяли на трассе с героином

21.08.2018 08:41 115

Двух выходцев из Средней Азии задержали на трассе М3 «Украина» когда они перевозили героин, сообщила пресс-служба областного УМВД.

В машине у приезжих нашли 25 свертков с дурманом. Наркотик был приготовлен к распространению с помощью закладок. После этого полиция обыскала квартиру, где жили мигранты. Там нашли еще наркотик. Общая масса изъятого героина более 400 грамм.

Распространять дурман приезжие собирались среди наркоманов области.

Иностранцам грозит до 20 лет в российской колонии.



