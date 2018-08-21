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Иностранцев-наркодилеров взяли на трассе с героином

21.08.2018 08:41 0 115
Иностранцев-наркодилеров взяли на трассе с героином

Двух выходцев из Средней Азии задержали на трассе М3 «Украина» когда они перевозили героин, сообщила пресс-служба областного УМВД.

В машине у приезжих нашли 25 свертков с дурманом. Наркотик был приготовлен к распространению с помощью закладок. После этого полиция обыскала квартиру, где жили мигранты. Там нашли еще наркотик. Общая масса изъятого героина более 400 грамм.

Распространять дурман приезжие собирались среди наркоманов области.

Иностранцам грозит до 20 лет в российской колонии.


 


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