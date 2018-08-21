Мужчина угнал у бывшей жены автомобиль с золотом

21.08.2018 08:02 265

Бывший муж приехал к экс-супруге в другой город и угнал ее машину, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Ключи от авто супруги были у молодого человека, хотя пользоваться машиной она не разрешала. Но бывший сначала решил прокатиться по двору на машине, а затем достал из бардачка золотые украшения и сертификат на покупку одежды в фирменном магазине. Все это он сдал в ломбард и получил 170 тысяч рублей, которые потратил.

На экс-супруга завели дело о краже и использовании машины без разрешения.