День российского флага отпразднуют в Калуге

21.08.2018 08:00 173

В Калуге пройдет флэшмоб, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба Городской Управы.

22 августа, в 12.00, на Театральной площади в Калуге развернут триколор размером 30 х 6 метров.

Событие будет отмечено концертом, подготовленным воспитанниками детско-подросткового клуба «Содружество». Так же все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.