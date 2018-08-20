Калужские приставы станут ближе к народу в социальных сетях

20.08.2018 20:00 412

Калужское Управление Федеральной службы судебных приставов сообщило, что создало официальные страницы и группы в соцсетях, где размещает свежие новости, фоторепортажи и информацию об изменении в действующем законодательстве.

Аккаунты УФССП есть во «ВКонтакте», «Фэйсбуке», «Твиттере», «Одноклассниках», так же ведомство завело канал на «YouTube».

Судебные приставы напоминают жителям региона о том, что в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» функционирует приложение «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно узнать о наличии долгов и штрафов.