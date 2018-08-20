В области продолжается сбор гуманитарной помощи детям Сирии

20.08.2018 16:50 593

В Калужской области продолжается благотворительная акция «Школьная пора. Дети Калужской области – детям Сирии» по сбору школьных принадлежностей для детей города Дамаск Республики Сирия.

Любой желающий может поддержать акцию и принять участие в сборе гуманитарной помощи: школьных принадлежностей, канцелярских товаров, рюкзаков, ранцев. Гуманитарный груз в канун учебного года планируется отправить сирийским детям.