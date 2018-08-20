Женщина за рулем иномарки сломала пешеходу ногу

20.08.2018 14:30 1312

В субботу,19 августа, на улице Кибальчича в Калуге автомобиль сбил пешехода.

Водитель автомобиля «Киа», женщина 1992 года рождения, двигаясь по ул. Кибальчича в сторону Ермоловской, сбила мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу и въехала в опору с дорожными знаками.

Пешеход с переломом ноги был доставлен в БСМП, сообщает Калужское УМВД.