В Калужской области насчитали 35 столетних долгожителей

20.08.2018 14:30 875

На сегодняшний день в Калужской области насчитывается 4634 пенсионера старше 90 лет. 35 из них уже отметили вековой юбилей, сообщает региональное отделение ПФР.

Самой пожилой женщине, которая проживает в Дзержинском районе, летом 2018 года исполнилось 105 лет. Самому пожилому мужчине, проживающему в г. Калуге исполнилось 103 года.

Так же сообщается, что 90-летний юбилей готовятся отметить 38 975 жителей области. Почти 80% долгожителей составляют женщины.