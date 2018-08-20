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Калужский наркодилер получил 11 лет строгого режима

20.08.2018 12:30 2 745
Калужский наркодилер получил 11 лет строгого режима

28-летний калужанин осужден за неоднократный сбыт наркотиков.

С декабря 2017 года мужчина действовал в составе организованной преступной группировки. Получая от главаря банды наркотики, он фасовал их и раскладывал в тайники на территории города. Адреса тайников передавались потребителям.

Суд приговорил наркодилера к 11 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.


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