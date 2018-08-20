Полумиллионный кредит выдал банк по подложной справке

20.08.2018 11:48 1510

Районный суд оштрафовал 46-летнюю калужанку на 20 тысяч рублей за использование поддельного документа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Для получения кредита в апреле 2018 года женщина предоставила сотрудникам банка подложную справку о доходах физического лица формы «2-НДФЛ», в которой были указаны заведомо ложные сведения об уровне дохода.

На основании справки банк выдал ей кредит на сумму 490 тысяч рублей.