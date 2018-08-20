В Калуге бабушка ушибла лицо о «Крайслер»

20.08.2018 11:45 1617

Выезжая задним ходом на улицу Песчаная, автомобиль «Крайслер» сбил бабушку 1928 года рождения, переходившую улицу в неположенном месте.

В воскресенье, 19 августа, в Калуге на улице Песчаная автомобиль совершил наезд на пешехода.

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