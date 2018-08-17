Автобусы будут усиленно проверять неделю

17.08.2018 21:00 324

Операция «Автобус» стартует в Калужской области в понедельник, 20 августа, предупреждает отдел пропаганды областного УГИБДД.

Операция продлится неделю, до 27 августа.

Инспекторы будут не только пресекать нарушения со стороны водителей автобусов на дорогах, но и проверять водителей автобусов и троллейбусов в Калуге, а также искать нелегальных перевозчиков в областном центре.

Отделение технадзора калужского ГИБДД встретится с водителями, которые перевозят пассажиров на предприятиях и в учреждениях.

Также в профилактических мероприятиях будут участвовать автодорожный надзор и комиссия по контролю за работой транспорта в калуге.