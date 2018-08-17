Следователи взяли отпечатки пальцев у детей в летнем лагере

17.08.2018 19:11 390

Сотрудники калужского следственного комитета рассказали детям в лагере «Сокол» о своей профессии, сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе со следователем-криминалистом школьники при помощи специального света искали следы биологического происхождения в помещении, правда не нашли. Измерили лазерным дальномером размеры актового зала, в котором проводилась встреча. Узнали, как работает эндоскоп - камера для визуального осмотра труднодоступных мест. Также школьников научили брать отпечатки пальцев с помощью специальной пасты. И показали им видео с задержания коррупционера

Встреча со следователями прошла в рамках тематической смены «Академия профессий».