Пешеход отметил пятницу и попал под машину

17.08.2018 16:53 236

Водитель на «БМВ» сбил пешехода на Тарутинской улице Калуги, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

ДТП произошло в пятницу, 17 августа около 14:31. По данным спасателей пострадал один человек.

Очевидцы аварии в группе «Калуга Жесть» уверяют, что пешеход был сильно пьян, вероятно начал отмечать пятницу с утра. Он получил травмы не опасные для жизни.