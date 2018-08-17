Любителей обгонять по «встречке» будут усиленно ловить инспектора

17.08.2018 16:30 235

Операция «встречная полоса» стартует на федеральных трассах в понедельник, 20 августа, сообщил отдел пропаганды регионального УГИБДД.

В это время инспекторы будут активно следить, чтобы водители не нарушали правила и не выезжали на «встречку» и не нарушали правила дорожного движения, в том числе при совершении обгонов.

Выезд на встречную полосу - одна из основных причин ДТП с погибшими и пострадавшими на федеральных трассах области.

С начала года за выезд на встречную полосу не по правилам оштрафовали уже более 550 водителей.